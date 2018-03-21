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سفارة المملكة في واشنطن تحذر من «عاصفة ثلجية»

سفارة المملكة في واشنطن تحذر من «عاصفة ثلجية»
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة في واشنطن، الأربعاء، من عاصفة ثلجية قوية ورياح شديدة ستتعرض لها المدينة.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “نود إحاطة المواطنين الكرام بأنه حسب الأرصاد الجوية ستتعرض واشنطن لعاصفة ثلجية قوية ورياح شديدة؛ لذا نأمل من جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية”.

يذكر أن عاصفة ثلجية جديدة ضربت مناطق شمال شرقي الولايات المتحدة اليوم، لتكون الرابعة التي تشهدها هذه المنطقة خلال ثلاثة أسابيع؛ ما أدى إلى إغلاق المدارس ومكاتب الحكومة الفيدرالية في اليوم الثاني من بدء فصل الربيع رسمياً.

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