توجيه عاجل بالتحقيق في سلامة مبنى «الابتدائية الـ59» بالدمام

تواصل – فريق التحرير:

وجه نائب أمير الشرقية أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بتكوين لجنة من تعليم الشرقية وإدارة الدفاع المدني بالمنطقة لإجراء تحقيق عاجل ورفعه لسموه حول مبنى المدرسة الـ59 الابتدائية بحي المنار بالدمام.

وتضمن التوجيه، حسبما أعلنت إمارة المنطقة الشرقية عبر حسابها في “تويتر”، رصداً لجوانب السلامة في المبنى وجميع مدارس المنطقة، مؤكداً أهمية تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات.

جاء ذلك على خلفية شكاوى أولياء الأمور من تكدس الطالبات في الفصول الدراسية، وحدوث التماسات الكهربائية المتكررة في المبنى المدرسي، كان آخرها نشوب حريق صباح أمس بمبنى المدرسة بحي المنار غرب مدينة الدمام، وتم إخلاء الطالبات دون أي إصابات.