مشكلات توطين محلات الذهب.. تجار يشكون ومحلات تغلق أبوابها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»

تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

مشكلات توطين محلات الذهب.. تجار يشكون ومحلات تغلق أبوابها

مشكلات توطين محلات الذهب.. تجار يشكون ومحلات تغلق أبوابها
0

تواصل – الرياض:

مشكلات عديدة تواجه أسواق الذهب في المملكة خاصة في الرياض، حيث تعاني المحلات من نقص في عدد البائعين، بعد قرار التوطين واستبدال العمال الأجانب بالمواطنين، في إطار سياسة تهدف إلى مواجهة ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.

وفي سوق طيبة، أغلقت بعض محال الذهب أبوابها، بينما تُصارع أخرى للبقاء؛ وذلك بسبب نقص في عدد العمال السعوديين الماهرين، بعد تطبيق الحكومة سياسة “سعودة 100%”، منذ ديسمبر الماضي.

وقال المواطن فايز الهردي، الذي يملك محلاً واستقدم بعض أقاربه من الشبان، مكان مجموعة من العمال اليمنيين ذوي الكفاءة، الذين اضطر للاستغناء عن خدماتهم، إن السعوديين “جدد في هذا النوع من العمل وبحاجة لاكتساب الخبرة”.

شكاوى أصحاب المحلات

ويشير عدد من مالكي المحلات في طيبة وسوق ذهب آخر في الرياض إلى أنهم يواجهون صعوبات في توظيف سعوديين بسبب ميل هؤلاء إجمالاً إلى الاعتقاد بأنهم يجب أن يتلقوا معاملة مميزة، كما يشكون من عدم رغبة عدد كبير من المواطنين في العمل لساعات طويلة وفي أوقات مبكرة. ويطالب حتى الذين يفتقدون للخبرة اللازمة برواتب تصل إلى ضعفي رواتب العمال الأجانب، الذين يتمتعون بالمهارات الملائمة.

ويقول صاحب محل آخر لبيع المجوهرات، وهو يشير إلى مجموعة من السير الذاتية لسعوديين تقدموا بطلبات عمل، إن أفضلهم بقي لمدة يومين فقط في عمله، مضيفاً “هذا يقضي على تجارتنا”.

وتحاول محلات أخرى الاحتفاظ بعمالها الأجانب، وتُواصل دفع رواتبهم من دون أن يأتوا إلى مركز عملهم، آملين في أن تقوم الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، ولكن ذلك مستبعد، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

أهداف سياسة التوطين

ويؤكد عامل يمني في أسواق طيبة، أنه فصل من عمله السابق، مضيفاً “عندما أذهب بحثاً عن عمل، يقول لي أصحاب المحلات، نرغب فقط في السعوديين”.

وتأتي “سعودة” العمل في إطار سعي المملكة لإعادة هيكلة اقتصادها المرتهن للنفط، وإعادة إطلاق وظائف في القطاع الخاص؛ من أجل التقليل من اعتماد المواطنين على الحكومة وخفض كلفة رواتب القطاع العام.

وتُثني وسائل الإعلام السعودية باستمرار على جيل جديد من المواطنين، الذين يعملون للمرة الأولى في وظائف مثل إصلاح السيارات، أو قيادة سيارات أوبر، أو محطات الوقود، والتي كانت لوقت طويل تعتبر وظائف مخصصة للعمال الأجانب.

وتُظهر استطلاعات حكومية أن نسبة البطالة بين الشبان تصل إلى نحو 40%، في بلد يقل عمر نصف السكان فيه عن 25 عاماً.

توطين قطاعات جديدة

وتوظف الحكومة قرابة ثلثي السعوديين، وتمثل رواتب القطاع العام والمخصصات نصف الإنفاق العام، حيث تسعى السلطات إلى تقليص العجز في ميزانيتها، عبر “سعودة” قطاعات مختلفة.

وفي يناير الماضي، أضافت الحكومة قطاعات العمل في بيع قطع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأدوات الطبية والمفروشات المنزلية إلى لائحة الوظائف المحصورة بالسعوديين.

وشرعت المملكة أيضاً في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب، الذي يعملون في القطاع الخاص، وموظفيهم؛ ما دفع الكثير منهم لمغادرة المملكة التي كانت ملاذاً خالياً من الضرائب.

وتظهر أرقام حكومية أن أكثر من 300 ألف من الأجانب من الطبقة العاملة خسروا وظائفهم في أول تسعة أشهر من عام 2017، على خلفية سياسات التوطين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالصور.. حملات مكثفة لمتابعة توطين مكاتب تأجير السيارات بالمدينة

بالصور.. حملات مكثفة لمتابعة توطين مكاتب تأجير السيارات بالمدينة

السماء تمطر أطنانًا من الذهب في روسيا (صور)

السماء تمطر أطنانًا من الذهب في روسيا (صور)

ساعات ويبدأ «توطين تأجير السيارات».. والعمل توضِّح معلومات مهمة

ساعات ويبدأ «توطين تأجير السيارات».. والعمل توضِّح معلومات مهمة

أكاديمي يوضح إيجابيات وسلبيات الإغلاق المبكر للمحلات والفئات المتأثرة (فيديو)

أكاديمي يوضح إيجابيات وسلبيات الإغلاق المبكر للمحلات والفئات المتأثرة (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد
«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>