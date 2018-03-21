بالرصاص الحي.. ميليشيا الحوثي تعتدي على مسيرة نسائية في صنعاء

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اعتدى مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مسيرة نسائية نظمها أعضاء من حزب المؤتمر التابع للرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وهاجم مسلحو الميليشيات بعنف النساء المشاركات بالفاعلية الاحتجاجية التي خرجت في العاصمة اليمنية صنعاء، للمطالبة بتسليم جثمان الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وإطلاق سراح محتجزين، وأطلق الحوثيون الرصاص الحي لتفريق المشاركات في التظاهرة.

وقالت مصادر مطلعة، إن القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد، قادت التظاهرة، مشيرة إلى أن وجهتها كانت منزل الرئيس الراحل؛ لوضع إكليل زهور في ذكرى ميلاده، وللمطالبة أيضاً بتسليم جثمانه، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

واعتدى المسلحون الحوثيون على فائقة وأخريات من المشاركات، وعلى الفور، جرى نقل القيادية إلى المستشفى لتلقي العلاج، على حين اعتقلت الميليشيات عدداً آخر من المشاركات، واقتادتهن إلى جهة مجهولة.

وكانت القيادية فائقة السيد، أبلغت في وقت سابق سفيرة الاتحاد الأوروبي التي تزور صنعاء، بعزم أنصار صالح تنظيم التظاهرة للتنديد بممارسات الحوثي.