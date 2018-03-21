بالرصاص الحي.. ميليشيا الحوثي تعتدي على مسيرة نسائية في صنعاء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»

تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

بالرصاص الحي.. ميليشيا الحوثي تعتدي على مسيرة نسائية في صنعاء

بالرصاص الحي.. ميليشيا الحوثي تعتدي على مسيرة نسائية في صنعاء
0

تواصل – متابعات:

اعتدى مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مسيرة نسائية نظمها أعضاء من حزب المؤتمر التابع للرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وهاجم مسلحو الميليشيات بعنف النساء المشاركات بالفاعلية الاحتجاجية التي خرجت في العاصمة اليمنية صنعاء، للمطالبة بتسليم جثمان الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وإطلاق سراح محتجزين، وأطلق الحوثيون الرصاص الحي لتفريق المشاركات في التظاهرة.

وقالت مصادر مطلعة، إن القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد، قادت التظاهرة، مشيرة إلى أن وجهتها كانت منزل الرئيس الراحل؛ لوضع إكليل زهور في ذكرى ميلاده، وللمطالبة أيضاً بتسليم جثمانه، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

واعتدى المسلحون الحوثيون على فائقة وأخريات من المشاركات، وعلى الفور، جرى نقل القيادية إلى المستشفى لتلقي العلاج، على حين اعتقلت الميليشيات عدداً آخر من المشاركات، واقتادتهن إلى جهة مجهولة.

وكانت القيادية فائقة السيد، أبلغت في وقت سابق سفيرة الاتحاد الأوروبي التي تزور صنعاء، بعزم أنصار صالح تنظيم التظاهرة للتنديد بممارسات الحوثي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مقتل وإصابة 10 من الانقلابيين بنيران الجيش اليمني

مقتل وإصابة 10 من الانقلابيين بنيران الجيش اليمني

غداً.. «التحالف العربي» يعرض أدلة جديدة لتورط إيران في تهريب الصواريخ للحوثيين

غداً.. «التحالف العربي» يعرض أدلة جديدة لتورط إيران في تهريب الصواريخ للحوثيين

معلومات جديدة عن «الأمير» الذي استعان به «الحوثيون» قبل انهيارهم (فيديو)

معلومات جديدة عن «الأمير» الذي استعان به «الحوثيون» قبل انهيارهم (فيديو)

مسؤولة يمنية: على المجتمع الدولي الضغط لوقف الدعم الإيراني ‏للحوثيين

مسؤولة يمنية: على المجتمع الدولي الضغط لوقف الدعم الإيراني ‏للحوثيين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد
«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>