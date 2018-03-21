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المدينة.. 55 ألف مخالفة لحملة التشوه البصري

المدينة.. 55 ألف مخالفة لحملة التشوه البصري
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تواصل – ماجد الرفاعي:

رصدت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الربع الأول من عام 2018 أكثر من 55.200 ملاحظة، ومخالفة من بنود حملة التشوه البصري، لمعالجة وتحسين المشهد الحضاري، ومنع مظاهر التلوث البصري في شوارع وأحياء المدينة المنورة، وذلك في حملاتها المكثفة لتحسين المشهد الحضري.

ونفَّذت الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية والفرق الرقابية الميدانية حملة لمعالجة مظاهر التلوث البصري، مشيرةً إلى أن جوالاتها الميدانية متواصلة إلى حين إزالة ومعالجة جميع المظاهر، والملاحظات.

كما رصدت البلديات عدداً من المخالفات والملاحظات التي تمت معالجتها كالتالي: رصد وإزالة 255 لوحة إعلانية مخالفة لاشتراطات رخص البلدية في عدم مطابقة أبعاد اللوحة لبيانات الرخصة على الطبيعة، ورصد وإزالة 109 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الجدران، رصد وإزالة 2932 موقعاً من مخلفات الهدم والبناء وتوابع الحفر من الأراضي الفضاء، رصد وإزالة 1216 مظلة ” هنجر ” مواقف السيارات المخالفة داخل الأحياء، رصد وإزالة 2263 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين، رصد ومعالجة 824 موقعاً للباعة الجائلين المخالفين، رصد وإزالة 400 موقع للاستراحات، وأحواش الماشية والصناديق المخالفة العشوائية، رصد وإصلاح 11524 موقعاً لحفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وأعمدة الإنارة، رصد ومعالجة 1700 حاوية نظافة داخل الأحياء، رصد ومعالجة 34000 موقع لتقليم وتنسيق الأشجار في الشوارع الرئيسية والفرعية، وزيادة المسطحات النباتية والزهور بها.

وشددت أمانة منطقة المدينة المنورة باتخاذها الإجراءات النظامية، وفرض العقوبة على المخالفين وفق لائحة الجزاءات والعقوبات.

وثمنت الأمانة تعاون سكان الأحياء في منع مظاهر التلوث البصري بالمدينة، مبينة أنها تستقبل بلاغاتهم عبر هاتف الطوارئ 940، وتحيلها فوراً إلى الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ومعالجة التجاوزات.

وأكدت الأمانة أن أهالي المدينة المنورة شركاء أساسيون في نجاح حملاتها المستمرة؛ حفاظاً على جمال المدينة.

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