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«الشورى» يطالب بقصر قيادة مركبات «تطبيقات الأجرة» على المواطنين
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تواصل- متابعات:

طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية السادسة والعشرين، هيئة النقل العام، بإلزام شركات توجيه المركبات، بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط سواء أفراد أو عن طريق شركات أو مؤسسات.

وشدد الشورى على سرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الإستراتيجية، ورؤية المملكة 2030م.

كما طالبها بتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان، وسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات.

 

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