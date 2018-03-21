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النائب العام: إنشاء دوائر تحقيق في جميع المحافظات

النائب العام: إنشاء دوائر تحقيق في جميع المحافظات
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تواصل – واس:

أكد  النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن جولته التي شملت منطقة تبوك تهدف للوقوف ميدانياً على أعمال فرع النيابة العامة في المنطقة وبحث احتياجاتها مع المسؤولين فيها.

وأوضح أن الجولة شملت اللقاء بصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، وبحث مع سموه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال إن النيابة العامة تتجه لإنشاء دوائر تحقيق في جميع محافظات المملكة ومنها منطقة تبوك، وذلك لتحقيق العدالة والإنجاز في القضايا التي ترد للنيابة العامة.

وأضاف أن النيابة العامة ماضية في ممارسة كامل صلاحياتها وحماية الحقوق الخاصة والعامة، ولن تتوقف عن التحقيق في قضايا الفساد حتى يتم القضاء عليه بإذن الله في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأشار الشيخ المعجب إلى أن أبواب النيابة العامة مفتوحة لجميع الجهات ذات العلاقة في مكافحة الفساد حتى وإن كانت ملاحظاتها على النيابة العامة نفسها مرحباً بجميع الملاحظات والمقترحات بما يخدم مصلحة الوطن.

يذكر أن جولة معالي النائب العام شملت فرع النيابة العامة بمنطقة تبوك ودوائر المحافظات بالوجه وضباء وتيماء، حيث اطلع على سير العمل ووجه علي بعض الملاحظات التي رصدتها الجولة الميدانية والرفع لمعاليه بإنجازها.

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