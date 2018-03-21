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التعريف بآلية رفع القضايا عبر «معين» في معرض الكتاب

التعريف بآلية رفع القضايا عبر «معين» في معرض الكتاب
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تواصل – واس:

يُعرف جناح ديوان المظالم المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 زواره على نظام معين الخاص برفع القضايا إلكترونياً عبر موقع الديوان، والتسهيلات التي يقدمها الديوان بهذا الشأن.

كما يعرض الجناح أكثر من 13 مجموعة منها منشورات الديوان، والمدونات القضائية، وقرارات هيئة التحقيق مجتمعه، ومكتبة القاضي ” إدارية وتجارية وجزائية وآخر إصدار من مدونة الأحكام عام 1436هـ، ونظام مطبوعات المظالم، ونظام المرافعات،كما وضع الديوان رقم 290000553 للاستفسارات.

وبلغت محاكم الديوان 14 محكمة إدارية، وأربع محاكم استئناف إداري في جميع مناطق المملكة؛ يتم الترافع فيها وفق منظومة عمل قضائي يُنشد فيها التكامل لتحقيق العدالة ورد المظالم.

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