حكم قضائي بوقف نشاط «أوبر» و«كريم» في مصر

تواصل – وكالات:

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي “أوبر” و”كريم” لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.

وكانت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة قد رفعت دعوى قضائية للمطالبة بوقف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها.

ويعد الحكم الصادر واجب النفاذ على الحكومة المصرية فوراً لحين الفصل في الموضوع بعد إعداد تقرير المفوضين، ويمكن للحكومة وشركتي “أوبر” و”كريم” الطعن على الحكم.