روسيا تطالب «تلغرام» بمفاتيح التشفير.. وتمهله 15 يوما

أمهلت السلطات الروسية المسؤولين عن تطبيق تلغرام 15 يوماً لتزويد جهاز الأمن الفيدرالي، المخابرات الداخلية، بالشفرات التي تسمح بتجاوز حجب المراسلات السرية المتبادلة عبر التطبيق المُشفر.

وذكر موقع وكالة “روس كوم ندزور” الروسية الحكومية، المسؤولة عن مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية في تقرير على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء، أنها “أبلغت المسؤولين عن تطبيق تلغرام بضرورة الالتزام بمتطلبات القانون الخاص بتقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية”.

وقال التقرير: :أرسلت روس كوم ندزور إشعاراً إلى تلغرام ميسنجر ليمتد، للتذكير بضرورة الوفاء بواجبات منظم نشر المعلومات”.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، رفضت المحكمة العليا الروسية مُطالبة تطبيق تلغرام بمنع جهاز الأمن الفيدرالي من الحصول على مفاتيح تشفير المراسلات، وقال محامو التطبيق إنهم سيستأنفون هذا القرار القضائي.

ووفق تلغرام، فإن حصول جهاز الأمن الفيدرالي على مفاتيح التشفير، يعني السماح للمخابرات بالوصول إلى مراسلات جميع المستخدمين والاطلاع عليها.

لكن جهاز الاستخبارات الرئيس في البلاد، قال إذا لم تسمح له “المحكمة بذلك فإن رجاله سينظرون فقط إلى مراسلات مستخدمين معينين، وإذا كانوا بحاجة إلى معرفة مراسلات وبيانات حول أشخاص بعينهم فإنه سيطلب إذن المحكمة قبل ذلك”.

ورفضت المحكمة العليا في روسيا الثلاثاء، دعوى تلغرام ضد جهاز الأمن الفيدرالي حول ضرورة الحفاظ على تشفير الاتصالات.

وتعتبر الاستخبارات الروسية، أنه في ظل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فإن مراسلات تطبيق تلغرام وغيره للمستخدمين لا يمكن أن تكون مشفرةً، ويجب أن يكون جهاز الأمن الفيدرالي قادراً على الاطلاع عليها دون قرار من المحكمة.