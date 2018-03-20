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نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة
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تواصل- الرياض:

أوضحت حملة «لتبقى» أن من الأمور التي تساعد في توفير الوقود في المركبات، معرفة الوجهة بشكل دقيق باستخدام نظام التوجيه الملاحي سواء في المركبة أو عن طريق جهاز الجوال؛ لأنه يسهم في اختصار وقت ومسافة الرحلة.

وطالبت الحملة المواطن والمقيم بالتقيد بعدة نصائح عند شراء مركبة جديدة، ومنها البحث عن «بطاقة اقتصاد الوقود» كونها المرشد لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة واختيار أفضلها توفيراً.

كما طالبت الحملة بالانتباه للتقنيات الموجودة في المحرك مثل «الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة،… إلخ»، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثلا لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.

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