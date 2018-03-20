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بالفيديو.. مواطن ينشئ محمية للحفاظ على النباتات المهددة بالانقراض

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تواصل- فريق التحرير:

أنشأ مواطن في بلدة الشيحية بمحافظة البكيرية في منطقة القصيم محمية نباتية لاستزراع النباتات التي انقرضت في صحراء الجزيرة العربية، والحفاظ على النباتات المهددة بالانقراض.

وبدأ المواطن عبدالله البريك، وهو عسكري متقاعد، في تنفيذ مشروعه البيئي قبل عقدين من الزمن، وتفرغ له بعد تقاعده، وظل يسافر إلى مناطق المملكة المختلفة ليجمع ما استطاع من زهور النباتات النادرة وبذورها.

وتتضمن محمية البريك ما يزيد على مائتي شجرة نادرة، منها ما هو عطري ومنها ما يُستخدم في الطب الشعبي، وأغلبها من النباتات المعمرة التي عُرفت بها الجزيرة العربية منذ بدء التاريخ.

ويهدف البريك من وراء مشروعه الفريد إلى جمع بذور النباتات وزهورها وإعادة زراعتها في مواطنها الأصلية، وإهداء البذور للمهتمين بالحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، بعد أن قضى عليه الرعي الجائر والسلوكيات السيئة عند الاحتطاب والتنزه.

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