«تعليم الرياض» تمنع المدارس من المشاركة في أنشطة خارج نطاق الوزارة

تواصل – الرياض:

حذرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض وحداتها ومنشآتها التعليمية الحكومية والأهلية، وكذلك مكاتب التعليم (بنين وبنات)، من المشاركة في المناسبات والمسابقات والرحلات والمعارض والبرامج والدورات التدريبية والبطولات التي تنظمها جهات خارجية لا تتبع وزارة التعليم.

وقال المدير العام للتعليم في الرياض، حمد الوهيبي، في تعميم: “خلال الملاحظات التي تم رصدها في الزيارات الميدانية والمتابعة لمدارس المنطقة، وما يصل من الجهات الرقابية والأمنية عن وجود مسوقين ومسوقات ومندوبين يقومون بزيارات إلى المدارس ويعرضون منتجاتهم التسويقية أو الخدمات التعليمية، بعضها خارج المملكة؛ ننبه بعدم السماح بقيام المسوقين بدخول المدارس وعرض أي منتج لهم أو تسويقه في مجال المدارس، إلا بعد الموافقة الخطية من الجهات الإشرافية”.

وهدد بأن “تتحمل كل منشأة تعليمية لا تلتزم مضمون التعليمات المحاسبة وفق النظام”.