«جوال» يقتل فتاة أثناء إجراء مكالمة هاتفية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تُوفيت فتاة في الهند، إثر انفجار هاتفها الجوال في أذنها أثناء إجرائها مكالمة هاتفية بأحد أقاربها؛ وذلك أثناء اتصال الجوال بالشاحن في الكهرباء.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الضحية أوما أورام تبلغ من (العمر 18 عاماً)، وهي من قرية خيرياني في ولاية أوديشا بشرق الهند.

وقالت الصحيفة: “إن (أورام) أُصيبت بجروح بالغة في يدها، وصدرها، وساقها، وفقدت الوعي بعد انفجار الهاتف، وتُوفيت بعد ساعات من نقلها للمستشفى”.

وتظهر صور الحادثة هاتفاً تالفاً تقول بعض المصادر الإعلامية في الهند إنه يبدو كأنه Nokia 5233، الذي صدر في عام 2010.