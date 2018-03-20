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«جوال» يقتل فتاة أثناء إجراء مكالمة هاتفية (صور)

«جوال» يقتل فتاة أثناء إجراء مكالمة هاتفية (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تُوفيت فتاة في الهند، إثر انفجار هاتفها الجوال في أذنها أثناء إجرائها مكالمة هاتفية بأحد أقاربها؛ وذلك أثناء اتصال الجوال بالشاحن في الكهرباء.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الضحية أوما أورام تبلغ من (العمر 18 عاماً)، وهي من قرية خيرياني في ولاية أوديشا بشرق الهند.

وقالت الصحيفة: “إن (أورام) أُصيبت بجروح بالغة في يدها، وصدرها، وساقها، وفقدت الوعي بعد انفجار الهاتف، وتُوفيت بعد ساعات من نقلها للمستشفى”.

وتظهر صور الحادثة هاتفاً تالفاً تقول بعض المصادر الإعلامية في الهند إنه يبدو كأنه Nokia 5233، الذي صدر في عام 2010.

Uma Oram is said to have plugged the device in to charge and was speaking to a relative when the tragedy happened at her home in the village of Kheriakani in the eastern Indian state of Odisha

Her brother said she had wanted to talk to an unnamed family member just after lunch but found that the phone, which had a Nokia logo, had run out of battery power.Â Oram is understood to have plugged it in and was talking to the relative when the tragedy happened

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