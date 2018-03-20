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تبوك.. الطيران العمودي يواصل البحث عن «مفقودة حقل»

تبوك.. الطيران العمودي يواصل البحث عن «مفقودة حقل»
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تواصل – تبوك:

لا تزال فرق الإنقاذ والجهات الأمنية -متمثلةً في حرس الحدود- تواصل البحث لليوم السادس على التوالي، عن “مفقودة حقل” التي فُقدت أثناء السباحة وكانت برفقة أخيها.

وأكدت مصادر مقربة من الفتاة، أنها كانت برفقة شقيقها وشقيقتها، وأنه عثر على ثوب نسائي قريب من الموقع، لكنه اتضح أنه ليس للمفقودة.

ولليوم الثاني، يواصل الطيران العمودي البحث عن الفتاة في البحر، بمعية أفراد من عائلة المفقودة، لكن لا أثر لها حتى الآن، كما شاركت الكاميرات الحرارية في البحث عنها دون جدوى، رغم أن المنطقة البحرية مغلقة وليست مفتوحة.

وأفادت مصادر بأن الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ بمنطقة تبوك، تواصل البحث عن فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، فُقدت في مدينة حقل التابعة للمنطقة.

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