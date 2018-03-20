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أمانة الجوف تعلن عن طرح 24 فرصة استثمارية جديدة

أمانة الجوف تعلن عن طرح 24 فرصة استثمارية جديدة
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الجوف – أحمد الرمال

أعلنت أمانة الجوف عن طرح 24 فرصة استثمارية متنوعة لأنشطة خدمية ومواقع استثمارية وذلك بمتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني بهدف تنمية الاستثمارات بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن آخر موعد لتقديم العطاءات 20 / 8 /1439 هـ حسب ما هو مقرر لكل منافسة.

ودعت كل من لديه الرغبة في الدخول في هذه المزايدات التقدم إلى الإدارة العامة للاستثمار بالأمانة للاطلاع على شروط والمواصفات الخاصة بالمواقع.

وفي هذا الصدد أكدت الأمانة أن الطرح يأتي تماشياً مع توجهات أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بضرورة إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهدف دعم القطاع الخاص للقيام بدوره في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تساعد على دعم عجلة التنمية في المنطقة كما تساعد في تنمية الاقتصاد، وأنه إدراكاً من أمانة المنطقة بأهمية تهيئة الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال وتذليل كافة العقبات فقد أعلنت الأمانة عن فرص استثمارية خدمية متنوعة في أكثر من مجال خصوصاً الحدائق العامة التي تخدم المتنزهين بمدينة سكاكا “.

وقالت: إن هذه الفرص الاستثمارية الموسعة تأتي لتترجم رؤية المملكة 2030 وتنفيذ مبادرات خطة التحول الوطني 2020 والخاصة بصناعة بيئة استثمارية جاذبة وواعدة للمستثمرين خلال الفترة القادمة .

كما بينت أن هذه الفرص تشمل مجموعة مختلفة لأنشطة تجارية طويلة الأجل مثل سوق الخضار المركزي وقصور الأفراح وفندق بالإضافة إلى ملاعب رياضية ونقطة ذبيح ومواقف سيارات بأجرة, ومواقع صراف آلي، وتأجير اللوحات الإعلانية، والعديد من الفرص المتنوعة.

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