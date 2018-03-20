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شرطة الرياض تطيح بعصابة من 4 وافدين سرقت باكستانيا بالإكراه

شرطة الرياض تطيح بعصابة من 4 وافدين سرقت باكستانيا بالإكراه
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تواصل – فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في تمام الساعة الرابعة من صباح يوم الأحد الماضي الموافق 16/6/1439هـ تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مقيم باكستاني الجنسية عن قيام جناة يستقلون مركبة نوع هونداي لا يعرف رقم لوحتها باصطحابه معهم بعد أن أوهموه بحاجتهم لبعض الإصلاحات في منزلهم، ثم قاموا بالاعتداء عليه وتهديده بسلاح أبيض (سكين) وسلب ما بحوزته من أموال ومتعلقات شخصية وفروا لجهة غير معلومة.
واستمراراً للجهود الأمنية الرامية لتحقيق أعلى درجات الأمن لصيانة الأرواح وحماية الممتلكات، فقد قامت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالعمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة وزرع المصادر السرية في الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة، ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورط أربعة أشخاص بتلك الحادثة، وأسفرت الجهود الميدانية  – بفضل من الله تعالى – من القبض عليهم (باكستانيين وبنجلاديشي وسوري، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) وبعرضهم على المجني عليه استطاع التعرف عليهم في الحال.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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