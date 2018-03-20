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تعرَّف على موعد انطلاق البطولة الثالثة للانجراف «الدرفت» بالرياض

تعرَّف على موعد انطلاق البطولة الثالثة للانجراف «الدرفت» بالرياض
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تواصل – واس:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن موعد انطلاق بطولة الأمانة الثالثة للانجراف “الدرفت” التي تمتد على ثلاث جولات ابتداءً من 23 من مارس الجاري وحتى 28 من أبريل المقبل بميدان ديراب بمدينة الرياض، وسيكون الحضور مجاني للعائلات والشباب من الساعة الـ 4 إلى الـ 9 مساءً.

وأشارت الأمانة إلى أن الجولة الأولى من البطولة، ستجري يومي 23 و 24 من مارس الجاري، والجولة الثانية ستقام في 6 و 7 من أبريل المقبل، والجولة الثالثة في 27 و 28 من الشهر ذاته، وستختار لجنة التحكيم الفائز من كل جولة.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أن البطولة تأتي في إطار حرصها على تقديم مناشط اجتماعية وتنظيم فعاليّات من شأنها تفريغ طاقات الشباب بطرق آمنة تدمج فيما بين التوعية والترفيه لديهم، مبينة أن من أهدافها الحد من ظاهرة “التفحيط” العشوائية والمدمرة، وتقليل أخطار الممارسات الخاطئة في الشوارع والأحياء، وتفعيل دور ساحات رياضة السيارات بما يوفر لشريحة الشباب المتنفس المتوائم مع هواياتهم.

وأتاحت الأمانة، إمكانية المشاركة في البطولة مجانًا لكل من أبطال رياضة “الدرفت” من الشباب السعودي، والممارسين لتلك الرياضة وهواة رياضة السيارات.

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