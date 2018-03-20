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وفاة 2 واصابة 26 آسيوياً في اصطدام حافلة ركاب بتريلا على طريق القويعية (صور)

وفاة 2 واصابة 26 آسيوياً في اصطدام حافلة ركاب بتريلا على طريق القويعية (صور)
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تواصل – الرياض:

اصطدمت حافلة ركاب تقل خمسين شخصا بتريلا صباح اليوم، بتريلا على طريق القوبعية بإتجاة الجموم، مما أدى إلى وفاة شخصين واصابة 26 أخرين واحتجاز الركاب داخل الحافلة.

وقال الرائد نايف الشريف المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ‘‘إن الحادث وقع في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام حافلة بتريلا‘‘.

وأكد “الشريف”، ” وردنا بلاغ مفادة احتجاز مجموعة أشخاص بداخل باص نقل ركاب نتيجة وقوع حادث اصطدام، وكان الحادث عبارة اصطدام باص نقل حمولة (50) راكب بتريلا على طريق القوبعية بإتجاة الجموم.”

واضاف “الشريف”، ” نجم عنه احتجاز مجموعة من ركاب الباص وسائق التريلا، وجرى اخراجهم عن طريق وحدات الإنقاذ بالدفاع المدني، في حين تم عمل منطقة إخلاء طبي لفرز الاصابات بمشاركة الشؤون الصحية والهلال الأحمر.”

وتابع متحدث الدفاع المدني بمكة قائلاً، “نجم عن الحادث وفاة شخصين سائق الباص ومعاونه، وإصابة (26)شخص من إحدى الجنسيات الآسيوية نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج في حين تم تسليم الحالة لجهة الاختصاص.”

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