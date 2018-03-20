لماذا تخاف «آبل» بشدة؟

تواصل – وكالات:

كشف تقرير حديث، أن شركة «آبل» تعاني من ضعف كبير في مبيعات هواتف «آيفون X» بالتزامن مع تصريح المدير التنفيذي للشركة تيم كوك للمحللين خلال الكشف عن أرباح الربع الأخير، إذ تشير التقارير إلى أن هذه الأرقام حضرت بفضل ارتفاع سعر «آيفون X» الذي يبدأ من 1000 دولار وليس زيادة عدد النسخ المباعة وانخفضت مبيعات الأجهزة بنسبة 1% في الربع الأخير.

وأضاف جوسيه تشودري، أنه من المرجح أن تستمر المبيعات الضعيفة لهاتف «آيفون X» هذه الفترة وخلال معظم فترات العام، كما نوهت الإحصائيات أن مبيعات «آيفون X «لم تكن جيدة خلال موسم العطلات الذي تعتمد عليه «آبل» بشكل كبير كل عام، وأفصح عدد من التجار على عدم استقبال طلبات كما كان متوقعاً من قبل.

الجدير بالذكر، أن الموردين لا يكشفون عن أي تفاصيل متعلقة بهواتف «آيفون» من «آبل»، على الأرجح، لأن «آبل» تجعلهم يوقعون على اتفاقيات سرية صارمة تمنعهم من التحدث، ولكن البعض يكشف عن عدد المعلومات بشكل سري.