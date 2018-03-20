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ولي العهد يصل العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية

ولي العهد يصل العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية
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تواصل –  واس:

وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله العاصمة الأمريكية واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأمريكية، السفير سين لاولير .

كما كان في استقبال سمو ولي العهد ،صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان المستشار بوزارة الخارجية و صاحب السمو الأمير محمد بن فيصل بن سعود و صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد بن فهد و صاحب السمو الأمير عبدالله بن ناصر بن فهد و صاحب السمو الأمير تركي بن ناصر بن سعود و صاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان و صاحب السمو الأمير هذلول بن سلطان بن سعود و صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن ماجد و صاحبة السمو الأميرة لولوه بنت بدر بن محمد و صاحب السمو الأمير فهد بن بدر بن محمد.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد أصحاب المعالي الوزراء وسفراء الدول العربية والإسلامية ودول التحالف في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي وزير المالية الاستاذ محمد الجدعان ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الاستاذ خالد الحميدان.

ويضم الوفد المرافق معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف.

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