آخر موعد لتسجيل الطلاب والطالبات في «تكافل»

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حددت مؤسسة “تكافل كافة المدارس”، أربعة أسابيع لتسجيل الطلاب والطالبات في نظام تكافل لإعانات العام الدراسي المقبل 39/1440هـ، لافتة إلى أن آخر موعد للتسجيل نهاية دوام يوم الخميس 26 رجب الحالي.

ودعت المؤسسة كافة المدارس لتسجيل الطلاب والطالبات المستحقين للإعانة وفق الشروط والضوابط المحددة من المؤسسة، مشيرة إلى إتاحة تسجيل المحتاجين من أولاد المواطنات السعوديات من آباء غير سعوديين داعية قادة المدارس لتحري الدقة في الطلاب المحتاجين واتخاذ كافة الإجراءات المعنية على ذلك والمحافظة على سرية المعلومات وحفظ كرامة المستفيدين.

واكتفت مؤسسة تكافل بأن يكون إثبات حالات الأب (محروم- هاجر- مفقود- مسجون) من خلال محضر تعده لجنة تكافل دون الحاجة لطلب إثباتات من الجهات المعنية.

يذكر أن مؤسسة تكافل تدعم سنوياً أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في 18 ألف مدرسة للبنين والبنات بمبلغ إجمالي يتجاوز 300 مليون ریال يتم توزيعها على الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة وتشمل برامج الإعانة برنامج «وجبتي» ومشروع «كسوتي» ومشروع جائزة تفوق ومشروع دروس التقوية الإلكترونية.