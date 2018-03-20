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«يوم النوم العالمي» في جامعة الملك سعود

«يوم النوم العالمي» في جامعة الملك سعود
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تواصل – الرياض:

احتفلت جامعة الملك سعود بـ “يوم النوم العالمي”، بتنظيم فعاليات احتفاء باليوم، الذي يقام 16 مارس من كل عام.

وقال الدكتور أحمد باهمام، مدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، خلال فعاليات معرض اليوم العالمي للنوم الذي افتتحه المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن محمد المعمر تحت شعار “حافظ على نومك لتستمتع بحياتك”- إن هذه الفعالية توافق 16 مارس من كل عام وترعاها الرابطة العالمية لطب النوم.

وأوضح أنه يقصد بهذه الفعالية أن تكون احتفالاً وتذكيراً بأهمية النوم للجسم ودعوة للعمل على قضايا مهمة تتعلق بالنوم، مثل التذكير بأهمية النوم للصحة العامة وتأثير نقص النوم على حياة الفرد، وتوعية الجمهور بأهمية النوم وتعريفهم بالأمراض الشائعة كانقطاع النفس أثناء النوم والأرق ومرض زيادة النعاس وطرق علاجها. وأشار إلى أن للنوم وظائف مهمة وكثيرة، منها تنظيم إفراز الهرمونات في الليل كهرمون النمو المهم للصغار.

وأوضح “باهمام”، أن اضطرابات النوم تتكون من 87 اضطراباً، منها الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم والحركات اللاإرادية والمشي أثناء النوم، مؤكداً أن جامعة الملك سعود اعتمدت زمالة اضطرابات النوم العام 2009 وتخرَّج فيها حوالي تسعة أطباء حتى الآن من السعودية ودول الخليج والأردن.

وقال “باهمام”: إن الأبحاث أثبتت أن نقص النوم يؤثر على الذاكرة والتركيز وقد يسبب الاكتئاب وتعكر المزاج، كما قد يسبب أمراضاً كثيرة كضعف التنفس وزيادة النعاس، وزيادة الوزن وضعف التحصيل العلمي لدى الطلاب، وأمراض القلب وتصلب الشرايين.

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