مَنح مُلاك التعليم الأهلي الحق الفوري في دمج الصفوف الأولية

تواصل – الرياض:

كشفت الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد وكيل وزارة التعليم لشؤون البنات، عن منح الوزارة الحق الفوري لملاك التعليم الأهلي بدمج الصفوف الأولية، بعد الالتزام بالتعديلات على المباني، وذلك لما لديهم من تجارب جاهزة في التعليم المشترك.

وأكدت، وفقاً لـ”الوطن”، أنه في عام 2030 ستكون نسبة الدمج في الصفوف الأولية في رياض الأطفال بنسبة 100%، تشمل التعليم الأهلي والحكومي، مشيرة إلى أن الدمج لا يعني اختلاط الجنسين في فصل واحد، إذ ستكون لكل جنس فصول مستقلة، ولكن بتدريس المعلمات.

وأوضحت أن اللجنة ما تزال تعمل على إعداد دراسة كاملة لعملية دمج الطلاب مع الطالبات في مرحلة الصفوف الأولية، وستقرر اللجنة الاحتياجات اللازمة للمعلمات، إضافة إلى الشروط الهندسية والفنية للمدارس.

وقالت: إن «الدمج سيكون فقط للصفين الأول والثاني الابتدائي، وتحت إشراف المعلمات، وتجاربنا ودراساتنا من الشركات الاستشارية أكدت على أن التكيف النفسي والاجتماعي لهذين الصفين مهم جداً، ولا يتحقق إلا بعملية الدمج».

ويُذكر أن آخر إحصاءات للوزارة قد كشفت أن عدد مدارس رياض الأطفال في المملكة، بلغ 2920 مدرسة، ويدرس فيها 260726 طالبا وطالبة، فيما يعمل فيها 23644 معلمة، يدرسن 15520 فصلاً دراسياً.

فيما بلغ عدد مدارس البنات الابتدائية، بحسب آخر إحصائية للوزارة 7680 مدرسة، يدرس فيها «في كل المراحل من أولى إلى سادس ابتدائي 1434303 طالبات»، يعمل فيها 139015 معلمة، يدرسن 70727 صفاً دراسياً.