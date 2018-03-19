«هادي»: الشعب اليمني يعاني بسبب الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون

تواصل – واس:

ترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الاثنين، اجتماعاً لهيئة مستشاريه بحضور نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح و رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.

وأعرب الرئيس اليمني خلال الاجتماع عن شعوره بواقع المعاناة التي تواجه الشعب اليمني سواء في المناطق المحررة أو التي لاتزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيين على اليمن خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران.

وتناول الاجتماع، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي في ظل الظروف الصعبة بدعم من الأشقاء في التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ودعمهم السخي في رفد الاقتصاد اليمني.