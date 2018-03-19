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بالصور.. حملات مكثفة لمتابعة توطين مكاتب تأجير السيارات بالمدينة

بالصور.. حملات مكثفة لمتابعة توطين مكاتب تأجير السيارات بالمدينة
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تواصل – ماجد الرفاعي:

انطلقت أمس حملات تفتيشية في المدينة المنورة، تزامناً مع بدء العمل بقرار توطين مكاتب تأجير السيارات.

جاءت الحملات مشتركة ممثلة لخمس جهات حكومية ( وزارة النقل، والرفد الأمني، الأمانة وزارة التجارة، ولجنة السعودة )، لمتابعة مدى التزام المنشآت بقرار التوطين في منافذ التأجير.

ونفَّذ فريق التفتيش بفرع وزارة العمل بالمدينة، اليوم الاثنين، جولات ميدانية على منافذ التأجير في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وشملت الجولات ٧ مكاتب في تمام الساعة ١.٣٠ صباحاً، وتم ضبط مخالفتين للمهنة المقصورة على السعوديين.

 

 

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