«المعارض والمؤتمرات» يستعرض الفرص الاستثمارية والوظيفية

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تواصل – واس:

نظم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، بكلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود ، محاضرة عن صناعة الاجتماعات في المملكة ومكوناتها، بحضور عميد الكلية الدكتور عبدالناصر الزهراني، وأكثر من 150 طالباً، وأعضاء هيئة التدريس.

وتناولت المحاضرة مؤخراً التي ألقاها المدير التنفيذي للبرنامج المهندس طارق بن عبدالرحمن العيسى العديد من الموضوعات الخاصة بصناعة الاجتماعات في المملكة ومكوناتها وأهميتها، ودور البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في تطويرها، والفرص الحالية والمستقبلية للاستثمار والتوظيف في هذه الصناعة، إضافة إلى دور الشباب في قيادة مستقبل صناعة الاجتماعات، وأن تكون المملكة واحدة من رواد هذه الصناعة في العالم بما تزخر به من بنية تحتية قوية وكوادر قادرة على النهوض بهذه الصناعة، وتقديم المُحاضر لشرح في القدرات التي يجب توافرها في وظائف إدارة الفعاليات وأماكنها، وأهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية السعودية في مجال إدارة الفعاليات واستحداث تخصصات في الجامعات.

يُذكر أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يعمل ليقدم رسالته بتطبيق أفضل الممارسات في الإشراف على صناعة الاجتماعات السعودية، والعمل على تطوير البيئة الداخلية والخارجية المؤثرة فيها، لتحقيق أهداف الصناعة الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والبيئية، والسياسية.​​

ويناط بالبرنامج مسؤولية تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتنظيمها بشكل كامل، حيث تشرف عليه لجنة برئاسة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضوية ممثلين من وزارت الداخلية، البلدية والشؤون القروية، والمالية، ووزارة التجارة والاستثمار، وعضوين من القطاع الخاص، وتتولى اللجنة الإشرافية للبرنامج إقرار القواعد والإجراءات والخطط اللازمة لعمل البرنامج لتحقيق أهدافه ومهماته واحتياجاته وتنفيذها.

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