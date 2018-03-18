التفاصيل الكاملة لمقتل وافد بسبب «القات»

تواصل – جازان:

كشفت تحريات الجهات الأمنية بمنطقة جازان، عن ملابسات اختفاء وافد عربي يبلغ من العمر 19عاما ومن ثم العثور عليه مقتولا بإحدى المزارع في قرى محافظة صبيا.

وأوضحت شرطة منطقة جازان أن شرطة محافظة بيش تلقت بلاغا من وافد عربي يفيد بتغيب ابنه (19 عاما) بعد خروجه من المنزل في ظروف غامضة دون أن يتهم أحدا.

وأضافت أن تحريات الجهات المختصة حول الشاب المفقود بيّنت أن له نشاطا في ترويج وبيع نبات القات المحظور، كما أنه له شركاء في هذا الأمر، مشيرة إلى أنه تم التعرف عليهم وتبين أنهم 3 شبان تم رصدهم والإيقاع بهم واحداً تلو الآخر.

وأبانت الشرطة أنه بمواجهتهم في التحقيقات اعترفوا باصطحاب الشاب لأرض فضاء بإحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا وضربه حتى الموت، مشيرين إلى أن سبب إقدامهم على هذه الجريمة الاختلاف على سعر حمل من نبات القات المحظور.