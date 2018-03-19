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عمل القصيم: غرامة 20 ألف للمنشأة غير الملتزمة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات

عمل القصيم: غرامة 20 ألف للمنشأة غير الملتزمة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات
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تواصل – راضي الزويد:

شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الشريكة صباح هذا اليوم الأحد في تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين بنسبة 100%.

وانطلقت صباح اليوم، الفرق التفتيشية التابعة لفرع وزارة العمل بالقصيم، بمشاركة هيئة النقل العام والرافد الأمني؛ وذلك للتأكد من التزام المنشأة بقصر العمل على السعوديين.

ووفقاً لـ”أحمد بن علي المعارك – مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل بالقصيم” فإن الفرق التفتيشية قد بدأت اليوم بمتابعة المنشآت والتأكد من التزامها بتطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات بمنطقة القصيم، مشدداً على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار، مؤكداً أن القرار يوجب على أصحاب المنشآت الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها.

وأكد “المعارك” أن غرامة توظيف العمالة غير السعودية في المهن المقصورة على السعوديين هي 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمالة.

وبين أن الفرق التفتيشية “عملت في الأشهر الماضية على تقديم النصح والإرشاد لأصحاب المنشآت أثناء الزيارات التفتيشية”، موضحاً أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار، وفي حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، يمكن الاتصال عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 أو عبر بوابة معاً للرصد على الرابطhttps://rasd.ma3an.gov.sa.

وفي السياق ذاته، شدد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم “تركي بن عبدالرحمن المانع” أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات يهدف إلى إيجاد فرص عمل موائمة للسعوديين وذات دخل جيد.

وأوضح أن هذا القرار من شأنه يقدم حلولاً جذرية للبطالة بالمنطقة، وحلولاً نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام .

كما ذكرت الوزارة في بيان سابقاً لها أن هناك 12 نشاطاً ومهنة سيتم قصر العمل بها على السعوديين اعتباراً من العام الهجري القادم والتي ستؤمن مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين والسعوديات،مبينة أنه سيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية بداية من العام الهجري الجديد.

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