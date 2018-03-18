انتخاب «بوتين» رئيساً لروسيا لولاية رابعة

تواصل – وكالات:

فاز فلاديمير بوتين بمنصب الرئاسة في روسيا للمرة الرابعة، بعد أن حصل على 73،9% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية، بحسب ما جاء على موقع “سبوتنيك” الروسي، مساء الأحد.

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تمت إعادة انتخاب بوتين لولاية رابعة بـ73،9% من الأصوات، وذلك بحسب استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع، وفق ما أوردته في نبأ عاجل، وأجرى الاستطلاعات معهد «فيتيسيوم» بعد إغلاق آخر مراكز الاقتراع.

وجاء مرشح الحزب الشيوعي بافيل غرودينين ثانياً بحصوله على 11.2 في المئة من الأصوات متقدماً على القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (6,7 في المئة) والصحفية القريبة من المعارضة الليبرالية كزينيا سوبتشاك (2,5 في المئة). وبذلك، سيبقى بوتين رئيساً حتى العام 2024.

جدير بالذكر أن 8 مرشحين تنافسوا على الانتخابات الروسية، وهم: سيرغي بابورين (عن الاتحاد الشعبي الروسي)، ورجل الأعمال بافل غرودينين (عن الحزب الشيوعي الروسي)، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي (عن الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي)، والرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مستقل)، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك (عن حزب المبادرة المدنية)، ومكسيم سورايكين عن حزب (شيوعيو روسيا)، والمفوض المعني بحماية حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف (عن حزب النمو)، وغريغوري يافلينسكي عن حزب “يابلوكو” الليبرالي.