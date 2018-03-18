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مدينة الملك عبدالله تسلم أولى الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج «سكني»

مدينة الملك عبدالله تسلم أولى الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج «سكني»
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تواصل – الرياض:

سلمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أمس السبت، أولى الوحدات السكنية الجاهزة، لمستفيدي برنامج “سكني” ضمن برنامج وزارة الإسكان.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمدينة، فهد الرشيد، أنه تم حجز ما يقارب 250 وحدة سكنية في حي الشروق الموجّه للعائلات والأفراد، والتابعة لمشروع “سكني”، وذلك خلال الأيام الأولى من انطلاق عمليات البيع.

ولفت إلى مدى السرعة في إنجاز المشروع والتزام المدينة “كأول المطورين في المملكة” وتسليم أول دفعة من الوحدات السكنية على أراضي القطاع الخاص، مكتملة الخدمات والبنية التحتية المتقدمة، وشبكة تصريف مياه الأمطار، والمنافع الاجتماعية، والترفيهية لمستفيدي الوزارة، وفقاً للشروط المعتمدة وأفضل معايير الجودة العالمية، قبل موعده المحدد.

من جهته، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة التطوير السكني بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المهندس تشارلز بيلي، أن حي الشروق يُعد أحد الأحياء السكنية المميزة الموجهة للعائلات والأفراد، وتتنوع الوحدات السكنية الجاهزة فيه بين شقق تحتوي على 3 غرف نوم، مساحتها 125 متراً مربعاً، وأخرى تتكون من 4 غرف نوم مساحتها 160 متراً مربعاً.

وأضاف أن الحي السكني يتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم، بالإضافة إلى المحلات التجارية وخدمات الرعاية الصحية, والأمن والسلامة، والمساجد, والحدائق، والمدارس, والجامعات، بمعايير عالمية، إلى جانب وجود مجموعةٍ من المرافق الرياضية والاستجمام الحاصلة على جوائز عالمية مرموقة، تضم نادي الغولف العالمي “رويال غرينز”، ومجمع “إزمرلدا” الرياضي، وحديقة ومنتزه “جمان” العائلي، والمسرح المفتوح.

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