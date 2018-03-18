إمارة جازان توضح حقيقة رسائل طلبات التوظيف والمساعدات المالية

تواصل – جازان:

نفت إمارة منطقة جازان، اليوم الأحد، صحة الرسائل المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول استقبال إمارة منطقة جازان لطلبات التوظيف والمساعدات المالية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة “علي بن موسى زعلة”، أن هذه الرسائل المجهولة تحمل في طياتها معلومات مغلوطة للتغرير بالمواطنين والمواطنات.

وأشار إلى أن إمارة المنطقة بتوجيه من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تؤكد أنه لا علاقة لها بمثل هذه الأمور التي تحكمها إجراءات نظامية، وعلى الراغبين في الحصول على الوظائف والمساعدات التقدم بطلباتهم مباشرة للجهات المختصة المتمثلة في وزارة الخدمة المدنية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة بمدينة جازان ومختلف المحافظات لدراسة الحالات، واتخاذ ما يلزم حيالها حسب التعليمات.