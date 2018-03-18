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تعيين «أبا حسين» رئيساً لتحرير «اليوم»

تعيين «أبا حسين» رئيساً لتحرير «اليوم»
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تواصل – الرياض:

أصدر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم الأحد، قراراً بتعيين سليمان بن صالح أباحسين رئيساً لتحرير جريدة “اليوم”.

يذكر أن الأستاذ أباحسين من الكفاءات الوطنية السعودية المتميزة في مجال الصحافة والعمل الإعلامي على مستوى المملكة والعالم العربي.

بدأ حياته العملية مبكراً عبر جريدة “اليوم” عام 1987م، وتنقل في العمل في أقسامها المختلفة وتولى عدداً من الوظائف القيادية في الجريدة.

وشغل أبا حسين عدداً من المناصب القيادية في الصحافة المحلية والدولية، وشارك في العديد من المؤتمرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

 

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