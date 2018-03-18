غوغل تطرح تقنية «لينس» لمستخدمي آيفون

تواصل- وكالات:

تطرح شركة غوغل نسخة من “غوغل لينس” لمستخدمي هواتف “آي فون” خلال أيام، الذي يتيح استخدام الكاميرا الموجودة في الهاتف للبحث عن المعلومات اعتماداً على تكنولوجيا الواقع المعزز “إيه آر”.

وحسب موقع “سي نت” فإن مستخدمي هواتف آي فون يحتاجون إلى تنزيل أحدث إصدار من تطبيق “غوغل فوتوز”، لاستخدام تقنية “غوغل لينس”.

وتستخدم تقنية “غوغل لينس” تكنولوجيا “الواقع المعزز” لتوفير المعلومات المطلوبة عن الأشياء التي تلتقطها كاميرا الهاتف.

على سبيل المثال يمكن للمستخدم توجيه الكاميرا نحو زهرة وستتولى تقنية “غوغل لينس” توفير المعلومات المتاحة عنها، مثل فصيلتها، وموطنها الأصلي، واسمها وغير ذلك المعلومات.