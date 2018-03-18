إنقاذ أربعينية من نزيف رحمي شديد في سكاكا

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نجح بفضل الله فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا، في إنقاذ سيدة في العقد الرابع من عمرها تعاني من نزيف رحمي نتيجة تضخم بالرحم من أورام ليفية.

وكانت السيدة، قد راجعت المستشفى وبعد معاينتها من قبل فريق طبي مختص، تم اكتشاف تضخم بالرحم نتيجة ورم ليفي، حيث تم إجراء التدخل الجراحي واستئصال الورم الليفي مع الرحم، والمريضة ترقد المستشفى في حالة جيدة ولله الحمد.

يذكر أن مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا يحتوي على 150 سريراً، ويعد المستشفى المرجعي للمنطقة في النساء والولادة، وقد بلغ عدد المراجعين للمستشفى عام 2017 (33569)، وبلغ عدد المنومين (29705)، وأجرى المستشفى خلال الشهر الماضي 124 عملية من بينها 33 عملية طارئة.

من جانب آخر أعلنت الصحة عن زيادة نسبة فحص القلب للمواليد من ٢٠٪‏ إلى ٩٠٪‏ وذلك خلال العام ٢٠١٧م، وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازات الصحة ٢٠١٧ أن هذا الإجراء أسهم بفضل الله في الكشف المبكر لحالات اعتلالات القلب الخَلقية وعلاجها في مراحلها الأولية وتحسين الحالة الصحية للمرضى الأطفال المصابين وتخفيف العبء والتكلفة الاقتصادية على المرضى والدولة، حيث قامت الصحة بزيادة كفاءة الطاقم الطبي في وحدات حديثي الولادة من خلال التدريب المستمر ووضع السياسات والإرشادات واستحداث المؤشرات التي تساعد على متابعة التطبيق.

كما أعلنت الصحة عن زيادة نسبة فحص السمع للمواليد من ١٧٪‏ إلى ٨٩٪‏ وقد أسهم ذلك بحمد الله في الاكتشاف المبكر للإعاقات السمعية لدى المواليد وعلاجها في مراحلها الأولية وبالتالي تمتعهم بحياة طبيعية بدون إعاقات سمعية حيث قامت الصحة بزيادة كفاءة الطاقم الطبي في وحدات حديثي الولادة من خلال التدريب المستمر ووضع السياسات والإرشادات واستحداث المؤشرات التي تساعد على متابعة التطبيق.