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«التعليم» تنفي إصدار تعميم جديد عن «العقاب في المدارس»

«التعليم» تنفي إصدار تعميم جديد عن «العقاب في المدارس»
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تواصل- فريق التحرير:

أكد مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أنه “لم يصدر عن الوزارة مؤخراً أي توجيه يتعلق بمنع استخدام العقاب مع الطلاب بجميع صوره وأشكاله نهائياً سواء كان يدوياً أو لفظياً”.

وأوضح “العصيمي”، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “قواعد السلوك والمواظبة تنظم التعامل مع مخالفات الطلاب والطالبات بجميع المراحل”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أخبارًا عن منع وزارة “التعليم”، استخدام العقاب مع الطلاب بجميع صوره وأشكاله نهائياً سواء كان يدوياً أو لفظياً.

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