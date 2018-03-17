بالفيديو.. كاميرا خَفية تلتقط 48 مخالفة مرورية خلال 15 دقيقة

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو يُظهر تجربة اجتماعية نفَّذها فريق تابع لقناة “الإخبارية”، بالتنسيق والتعاون مع إدارة المرور، حيث تم نصب كاميرا خفية في مفترق طريق رئيسي مع طريق خدمة جانبي، لإظهار مخالفات عدم تنبيه قائدي المركبات للغير باستخدام الإشارات الضوئية عند الانعطاف من طريق الخدمة إلى الطريق الرئيسي أو العكس.

وبالفعل أظهرت الكاميرا تسجيل 48 مخالفة في هذا الإطار، خلال 15 دقيقة فقط.

ونوهت الإدارة إلى أن تلك المخالفة تشكل خطراً على قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، فعدم تنبيه الغير بالإشارات الضوئية عند الانعطاف من طريق إلى آخر، يسبب وقوع الحوادث بشكل كبير، وقالت في تغريدة لها، تعليقاً على المقطع: “أخي قائد المركبة .. التزامك بقواعد السير يُجنبك المخاطر”.

واختتم فريق البرنامج مقطع الفيديو بعبارة “القيادة ثقافة وسلوك وخلق.. فأعطوا الطريق حقه”، موجهين الشكر للإدارة العامة للمرور على تسهيل مهمة فريق العمل.