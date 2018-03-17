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لجنة التنمية بالشيحية تُنظِّم دورة «مهارات تعلم التفكير»

لجنة التنمية بالشيحية تُنظِّم دورة «مهارات تعلم التفكير»
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تواصل – راضي الزويد:

نظمت لجنة التنمية الأجتماعية الأهلية  النسائية  بالشيحية بمحافظة البكيرية غرب القصيم  أمس دورة تدريبية بعنوان ” مهارات  تعلم التفكير”، قدمتها الأخصائية النفسية الأستاذة فوزية النغيمشي  ، واستمرت لمدة يوم.

وأوضحت الأخصائية أن الهدف من الدورة التي أقيمت في اللجنة  هو تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من  تعلم انواع التفكير لمساعدتهن في مواجهة المواقف في حياتهن العلمية وحل المشكلات.

وتحدثت النغيمشي عن مفهوم التفكير، والتعرف على مهاراته، وقدمت نصائح عملية للوصول إلى التفكير الإبداعي، مستعرضة أهم مميزاته.

وفي ختام الدورة شكرت النغيمشي رئيسة اللجنة الأستاذة علياء الربيعان على جهودها المقدمة لمدارس المحافظة وأنشطة اللجنة المتجدده ودعت الله أن يبارك الجهود ويزيد العطاء.

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