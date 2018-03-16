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أمير المدينة: الملك سلمان سيستقل قطار الحرمين قريباً

أمير المدينة: الملك سلمان سيستقل قطار الحرمين قريباً
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تواصل – فريق التحرير:

أكد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ينوي أن يستقلّ قطار الحرمين السريع في المستقبل القريب عند زيارته للمدينة المنورة أو مغادرته منها إلى منطقة مكة المكرمة.

وقال أمير منطقة المدينة المنورة بعد أن استقل قطار الحرمين ضمن رحلة المسار الكامل إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة، ومؤدياً صلاة الجمعة في المسجد الحرام: مشروع قطار الحرمين السريع يعكس دور المملكة ومستوى الاهتمام الكبير ومراحل التطوير التي تشهدها المدينتان المقدستان في كل المجالات، كما أن ذلك المشروع يأتي امتداداً لدورها الرائد في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف بكفاءة.

وأضاف: قطار الحرمين السريع بات اليوم إحدى وسائل النقل الآمنة والهامة التي ستعمل على تعزيز الانسيابية في تنقلات زوار الحرمين الشريفين من خلال السكة الحديدية الرابطة بين المدينتين المقدستين.

وأبدى الأمير فيصل بن سلمان، ثقته بأداء الشباب السعوديين؛ من خلال ما يقدمونه من خدمات في محطات القطار.

وأردف: ما شاهدته يدعوني إلى أن أسجل فخري واعتزازي بذلك الدور الكبير الذي يقدمه الشباب والشابات في كافة مراحل التنمية؛ ومنها: مساهمتهم الفعالة، ومشاركتهم في مراحل التأسيس والتنفيذ لمشروع قطار الحرمين السريع وانتهاء برحلة التشغيل.

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