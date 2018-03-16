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«حماس» تتبنى مقتل وإصابة 5 جنود صهاينة في عملية دهس بالضفة (فيديو)

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 تواصل – وكالات:

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن عملية دهس عدد من الجنود الصهاينة، أدت إلى مقتل 2 وإصابة 3 آخرين قرب مستوطنة دوتان بجوار بلدة يعبد شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث الرسمي للحركة حازم قاسم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن عملية اليوم تأتي في مدينة جنين في الضفة الغربية بعد 100 يوم من قرار ترامب، لتؤكد مواصلة شعبنا لانتفاضة القدس”.

وأضاف: “أن هذه الثورة ضد القرار والاحتلال ليس موجة غضب، بل هي فعل مستمر حتى الحرية الكاملة لشعبنا”.

وأشار قاسم إلى أن “رسالة هذا الفعل المقاوم اليوم، تؤكد أن تقادم الأيام على هذا القرار، لن يلغي حقائق التاريخ، وأن حدود المدينة المقدسة نرسمها بالدماء ونحفظها باستمرار المقاومة”.

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