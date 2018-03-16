قائمة سوداء بالمتورطين في النصب الإلكتروني.. احذرها

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تستعد جمعية حماية المستهلك لإطلاق قائمة سوداء تتضمن المحتالين المتورطين في عمليات النصب الإلكتروني، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وستنشر القائمة في الموقع الإلكتروني الخاص بتوعية وتحذير المستهلكين من عمليات النصب الإلكتروني، والذي أطلقته الجمعية مؤخرا بعنوان «احتيال»

من جانبه نبّه نظام حقوق المستهلك أمس إلى 6 مخالفات شائعة يتعرض لها المستهلك من مقدمي الخدمات بشكل متكرر.

حسابات وهمية

وقالت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر القحطاني إن القائمة السوداء في موقع احتيال SCAM.SA، هي للشركات والمؤسسات والمواقع الإلكترونية التي ثبت احتيالها المالي، وصدر بحقها حكم قضائي، إضافة إلى الحسابات الوهمية في منصات التواصل الاجتماعي، والتي يتضح في ها جليا الاحتيال المالي، مشيرة إلى أن هناك من تنطلي عليهم هذه الخدع والاحتيالاتن بحسب “الوطن”.

وتابعت: “لذا، وجب على الجمعية إطلاق الموقع وتخصيص هذه القائمة، لتحذير وتوعية المستهلكين من تلك الحسابات الوهمية، والتي تمارس الاحتيال المالي”.

التوعية بالتسوق

وأطلقت الجمعية موقعها الذي حمل عنوان الاحتيال المالي بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، إذ يختص بتوعية وتحذير المستهلكين من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال المالي، وذلك خلال التعريف بأنواع النصب والاحتيال، والعرض والتبادل التجاري بين الآخرين في التسوق الإلكتروني.

ويعمل الموقع على رصد اتجاهات المحتالين وطرقهم الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في توخي الحذر منهم والتشهير بهم، وذلك خلال وضع قائمة سوداء بالمحتالين، بحيث تتمكن الجهات المختصة من ملاحقة المحتالين وإيقاع العقوبات الرادعة بهم.

أهداف الموقع

يهدف الموقع إلى ضمان السلامة الأمنية لبيانات المستهلك، وضمان نزاهة السوق الإلكتروني في بيع منتجات أصلية وغير مقلدة أو مغشوشة، وفرض رسوم وضرائب غير معلومة، إضافة إلى رعاية مصالح المستهلك بتوفير أسعار منافسة وأنظمة دفع وخدمات بريدية موثوقة.

وجاءت فكرة الموقع بناء على أهداف جمعية حماية المستهلك، للعناية بشؤون المستهل ورعاية مصالحه وحمايته من جميع أنواع الاحتيال، ومن اختصاصها تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال ورفعها إلى الجهات المختصة.

6 مخالفات شائعة

نبّه نظام حقوق المستهلك إلى 6 مخالفات شائعة يتعرض لها المستهلك من مقدّمي الخدمات بشكل متكرر، بعد أن بين النظام الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار، أمس، الحقوق المنصوص عليها للمستهلك من مقدمي الخدمات.

وأطلقت وزارة التجارة والاستثمار -تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك- نظامها الخاص بحقوق المستهلك تحت مسمى «دليل حقوق المستهلك»، والذي تضمن أكثر من 50 حقا للمستهلكين ضمن 6 أبواب، تشمل: الحقوق العامة والذهب والمجوهرات والفواتير، والأجهزة الكهربائية والسيارات، والاستبدال والاسترجاع، والتخفيضات والمسابقات التجارية، والسلع التموينية، والمكافآت التشجيعية.

أرقام الاحتيال الإلكتروني

عدد حالات الاحتيال بالسعودية (4373)

نسبة الذين تعرضوا لحالات احتيال إلكتروني من المتعاملين بالتسوق الإلكتروني(20%)

حجم التجارة الإلكترونية المتوقعة في 2020 السعودية (10.8 ملايين دولار)

الأرقام بحسب بيانات البنوك السعودية 2016.

عقوبات الاحتيال المالي

نصت المادة الرابعة من النظام على ( السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات- غرامة لا تزيد على مليوني ريال- أو بإحدى

هاتين العقوبتين).