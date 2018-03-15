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«المطلق»: يمكن للفتاة دفع المهر لمن تتزوجه.. و«المسيار» يجوز بشرط
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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، إنه من الممكن للفتاة دفع مهرها للرجل الذي تتزوجه إذا كان طيباً وذَا خلق ودين.

وأضاف: “ليس في ذلك شيء، الفتاة تهب الرجل وتعطيه المهر هبة، ثم يعيده إليها مهراً عند العقد، أو أن الفتاة تتزوجه على قليل من المهر، وتقول مثلاً أعطني ألف ريال، والباقي هي تجهّز نفسها من عند نفسها”.

جاء ذلك ردا على سؤال عن إمكانية دفع الفتاة المهر للرجل اذا كان طيباً وذَا خلق ودين، من اتصال أحد المستفتين اليوم على برنامجه الاسبوعي “استديو الجمعة” بإذاعة “نداء الاسلام”.

وفي رد الشيخ المطلق على سؤال عن حكم زواج المسيار حلال أم حرام، قال الشيخ : “زواج المسيار إذا كان بنية العدل وإعطاء المرأة حقوقها فهو حلال، أما إذا كان بنية الضحك على النساء وتضييع حقوقهن فهذا لا يجوز وحرام”.

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