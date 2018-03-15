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الوليد بن طلال: سأرد قريبًا على الادعاءات الكاذبة ضد المملكة

الوليد بن طلال: سأرد قريبًا على الادعاءات الكاذبة ضد المملكة
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تواصل – الرياض:

أكد الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكةالقابضة، أنه سيرد قريباً على جميع الادعاءات الكاذبة، التي ترددها وسائل إعلام عالمية معروفة، ضد المملكة العربية السعودية، ومجموعة المملكة القابضة التي يملكها.

جاء ذلك في تغريدة للوليد بن طلال، على حسابه الرسمي في “تويتر”، قال فيها، “الادعاءات الخاطئة والكاذبة حول المملكة العربية السعودية وشركة المملكة القابضة تتزايد وللأسف من وسائل إعلام عالمية معروفة”.

وتوعد مروجي الادعاءات بقوله: “سأرد شخصياً على هذه الادعاءات قريباً بإذن الله”.

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