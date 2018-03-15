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«الثقافة والإعلام» توضح حقيقة وجود كتب مخالفة في «معرض الرياض»

«الثقافة والإعلام» توضح حقيقة وجود كتب مخالفة في «معرض الرياض»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن معرض الرياض الدولي للكتاب أن الكتب التي تثبت مخالفتها يتم استبعادها فوراً وتطبيق الأنظمة بحق دار النشر التي تعرضها.

وصرّح المشرف على معرض الرياض الدولي للكتاب الدكتور عبدالرحمن العاصم، بأن قوائم الكتب في موقع معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 لا تعني بالضرورة وجودها على أرفف المعرض، مبيناً أن أغلب تلك العناوين مدخلة من قبل الناشرين أثناء طلب المشاركة في المعرض قبل فترة تصل إلى ستة أشهر من إقامة المعرض – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وبين العاصم أن الكتب تمر بلجنة رقابة للإطلاع على محتواها ومن ثم فسحها، مشيراً إلى أن هذه القوائم تمثل الكتب المقدمة وليست المعروضة، ويجري تحديث بيانات الموقع بما يتوافق مع الكتب المعروضة فعلياً التي يتم تحديثها بشكل يومي.

وطالب المشرف العام على المعرض جميع الزوار بالتواصل مع إدارة المعرض للإبلاغ عن أي مخالفة لدراستها والنظر فيها، موضحاً أن الكتب التي تثبت مخالفتها يتم استبعادها فوراً وتطبيق الأنظمة بحق دار النشر التي تعرضها.

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