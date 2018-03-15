معلمة من المملكة تحصد المركز الأول في مسابقة عالمية لـ«مايكروسوفت»

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حققت معلمة سعودية المركز الأول في مسابقة عالمية نظمتها شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، ورفعت علم المملكة، في مشهد يبعث على الفخر.

وفازت المعلمة “أريج الغامدي” بالمركز الأول في مجموعة المشاريع المطبقة لمهارات التفكير الحاسوبي في التعليم، ورفعت علم السعودية في أكبر حدث تعليمي لمايكروسوفت، الذي يضم أكثر من 300 معلم خبير من 90 دولة حول العالم، كما فازت معلمة أخرى، سعودية أيضاً، تدعى “وجدان الفرج” بالجائزة الكبرى.

بدوره، هنأ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى المعلمتين على إنجازهما، عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً: “نبارك للوطن فوز المعلمتين السعوديتين أريج الغامدي، ووجدان الفرج في منتدى مايكروسوفت العالمي لتبادل الخبرات في سنغافورة متفوقات على أكثر من 300 معلم ومعلمة من 90 دولة”.