النيابة العامة: الإهمال في تطعيمات الطفل الصحية «مخالفة تستوجب المساءلة»

تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من الإهمال في إعطاء الطفل التطعيمات الصحية الواجبة لحمايته من الأمراض، معتبرة أن ذلك الأمر مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

وقالت النيابة العامة، ضمن رسائلها التوعوية للمجتمع، اليوم الخميس، إن عدم استكمال تطعيمات الطفل، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، من الحالات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل.

وأضافت أن ذلك يُعد إيذاءً وإهمالاً للطفل، وفقاً للمادة الثالثة من نظام حماية الطفل، والتي تضمنت العديد من الحقوق لحماية حقوق الطفل ورعايته حتى بلوغه سن الرشد.

وكانت النيابة قد حذرت أيضاً، منذ يومين، من أن التقصير البيّن المتواصل في تربية الطفل ورعايته، يعد من الحالات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل.

وجاء ذلك بعد تحذير سابق من النيابة أيضاً، من عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين أو التدخين أثناء وجود الطفل.