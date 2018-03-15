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مكة.. تغريم طبيب عربي 500 ألف ريال لتسببه في وفاة مواطن

مكة.. تغريم طبيب عربي 500 ألف ريال لتسببه في وفاة مواطن
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تواصل – مكة المكرمة:

قررت الهيئة الصحية الأساسية في منطقة مكة المكرمة تغريم طبيب من جنسية عربية 450 ألف ريال كدية، بعد ارتكابه خطأ طبياً أدى إلى وفاة مواطن.

وقضت الهيئة على الطبيب الذي يعمل بأحد المستشفيات الخاصة بدفع 50 ألف ريال لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية لكونه غير مختص بإجراء مثل هذه العمليات؛ مما تسبب في وقوع خطأ أثناء إجرائه العملية.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى دخول أحد المرضى المسنين (82 عاماً) للمستشفى وهو يعاني من ألم بالظهر، فقرر الطبيب إجراء عملية جراحية لكن حالته ساءت، وبعد أن طلب الطبيب منه إجراء علاج طبيعي تدهورت حالته أكثر إلى ما يشبه الشلل ونقل للعناية المركزة، وحدث فقدان لوظائف الكليتين؛ ما استدعى إجراء غسيل كلوي كل يومين إلى أن تُوفي.

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