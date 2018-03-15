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ضبط 22 مخالفة لـ«القيمة المضافة» بورش السيارات ومحلات قطع الغيار بالرياض

ضبط 22 مخالفة لـ«القيمة المضافة» بورش السيارات ومحلات قطع الغيار بالرياض
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبطها (22) مخالفة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، في عدد من المنشآت وذلك خلال حملتها التفتيشية التي استهدفت ورش السيارات ومحلات قطع الغيار في مدينة الرياض.

وقامت الفرق الميدانية للهيئة بجولات تفتيشية شملت أكثر من (140) موقعاً لورش السيارات وقطع الغيار، بحيث تركزت المخالفات على عدم التزام المنشأة باستخدام الفواتير الضريبية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة، وعدم عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وعدم الالتزام بتحصيل قيمة الضريبة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أطلقت العديد من الحملات الميدانية التي استهدفت عدداً من القطاعات بمختلف مناطق المملكة، وذلك منذ اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تهدف تلك الحملات إلى التأكد من الالتزام المنشآت باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

ودعت الهيئة كافة المستهلكين إلى استخدام التطبيق بالهواتف الذكية الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يسمح للمستهلكين بالتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في الضريبة، إضافة إلى إتاحة خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة عن طريق التطبيق، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة (www.vat.gov.sa)، وكذلك التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993)، وذلك حرصاً على حماية المستهلك والتأكد من التزام كافة المنشآت بتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بضريبة القيمة المضافة.

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