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افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب.. والإمارات ضيف شرف

افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب.. والإمارات ضيف شرف
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تواصل – الرياض:

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، افتتح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، مساء أمس الأربعاء، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، بحضور وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات العربية المتحدة الأستاذة نورة الكعبي.

‫ورفع وزير الثقافة والإعلام خلال كلمته في حفل الافتتاح باسم الثقافة والمثقفين الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على رعايته الكريمة لفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –يحفظه الله- على الدعم الكبير الذي تحظى به الثقافة والمثقفين والذي تجسد في رؤية المملكة 2030 التي أكدت أن الثقافة أحد مقومات جودة الحياة‫، كما ثمّن معاليه جهود العاملين والمشاركين في إنجاح المعرض في دورته الحالية.

الإمارات ضيف شرف

ورحب بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف للمعرض في دورته الحالية، مبيناً أن ذلك يأتي تجسيداً للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين وترسيخاً للروابط التاريخية بينهما، وللإرث العربي والإسلامي الكبيرين الذي تزخر به، ولما لها من إسهامات كبيرة في تعزيز الثقافة العربية والإسلامية من خلال المبادرات والفعاليات الثقافية.

فيما عبرت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية الأستاذة نورة الكعبي في كلمتها، عن عظيم امتنانها للمملكة لاختيار دولة الإمارات كضيف شرف في المعرض بدورته الـ18، مؤكدةً أن هذه اللفتة تمثل سطراً جديداً في سجل التلاحم والترابط السعودي الإماراتي الممتد، وتجسيداً للعلاقات التاريخية المتأصلة التي تجمع الشعبين الشقيقين والمبنية على أسس التفاهم المشترك، والموروثين الثقافي والتاريخي، والقيم والعادات والتقاليد الاجتماعية المشتركة.

وأشارت إلى أن المملكة تحظى بسجل ثقافي وتاريخي عريق، سطر معاني الوحدة الوطنية ورسخ للقيم العربية والإسلامية.

وعبرت عن أملها بأن يكون المعرض حافزاً جديداً لتعزيز العلاقات الراسخة بين الدول المشاركة في المعرض، وتطلعها للترويج للأعمال الفكرية والثقافية والأدبية الإماراتية من خلال جناح الإمارات الذي يضم 17 مؤسسة وهيئة حكومية وخاصة تعرض إبداعاتها وأنشطتها وتجاربها.

تكريم الفائزين

وتوّج وزير الثقافة والإعلام الدكتور ” برفقة وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية الفائزين بجائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب لعام 2018.

وبلغ عدد الفائزين لهذا العام 6 مؤلفين في فروع الجائزة الخمسة ففي فرع “دراسة قضائية إدارية ” فاز المؤلف “الدكتور ناصر محمد الغامدي ” عن كتابه “القضاء الإداري الإسلامي (قضاء المظالم في الإسلام) دراسة تطبيقية على النظام السعودي، فيما فاز في فرع “السيرة الذاتية ” المؤلف “محمد إبراهيم الماضي ” عن كتاب “التحدي: سنواتي في القناة الثقافية “.

وحصل على الجائزة في فرع “ديوان الشعر “عدنان محمد العوامي ” عن ديوانه ” ينابيع الظما “وفي فرع “الدراسة الاجتماعية ” فازت الدكتورة “سلوى عبدالحميد الخطيب “.

وتقاسم جائزة فرع “الدراسات الأدبية والنقدية” كلٌّ من: المؤلف الدكتور “حسن حجاب الحازمي” عن دراسة “الحراك النقدي حول الرواية السعودية ” والمؤلف الدكتور معجب سعيد العدواني عن دراسة ” إعادة كتابة المدينة العربية في الرواية الغربية.

كما كرم أصحاب خمس مبادرات قرائية شبابية ساهمت في خدمة القراءة والكتاب في المملكة.

درع تذكاري

في نهاية الحفل كرم وزير الثقافة والإعلام، وزيرة الثقافة الإماراتية بدرع تذكاري، ثم زار جناح دولة ضيف الشرف الإمارات، وبعد ذلك تجول برفقتها في أجنحة المعرض.

واطلع على ما يحتويه من كتب وعروض ومحتويات تقدم الجانب الثقافي والحضاري الإماراتي، ومعرض الصور الذي ضم عدداً من الصور التاريخية التي جمعت قادة البلدين.

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