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قائمة سوداء تحميك من النصب.. تعرَّف على الخدمة الجديدة لـ«حماية المستهلك»

قائمة سوداء تحميك من النصب.. تعرَّف على الخدمة الجديدة لـ«حماية المستهلك»
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تواصل – فريق التحرير:

دشَّنت جمعية حماية المستهلك، اليوم الخميس الموافق 15 / 03 / 2018م، موقعاً للتوعية من الاحتيال المالي (SCAM.SA)، وذلك تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للمستهلك 2018م.

ويختص الموقع بتوعية وتحذير المستهلكين من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال المالي، وذلك من خلال التعريف بأنواع النصب والاحتيال، وكذلك عرض وتبادل تجارب الآخرين، ويُساعد ذلك في رصد اتجاهات المحتالين وطرقهم الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في توخي الحذر منهم والتشهير بهم، وذلك من خلال قائمة سوداء بالمحتالين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.

كما سيمكن الموقع الجهات المختصة من ملاحقة المحتالين وإيقاع العقوبات الرادعة لهم. ويضم الموقع تعريفات مفصلة بأنواع النصب والاحتيال ومنها: (الاحتيال المالي – توظيف الأموال – الاحتيال الإلكتروني – التجارة الهرمية والشبكية – العروض الوهمية).

وتأتي فكرة الموقع بناءً على أهداف جمعية حماية المستهلك بالعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه وحمايته من جميع أنواع الاحتيال، ومن اختصاصها تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال، ورفعها إلى الجهات المختصة، ومتابعتها ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 23 / 02 / 1436هـ.

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